اجتماع مرتقب لـ«الاتحادات العمالية» استعدادا لجولات بمواقع العمل والإنتاج

أعلنت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن اجتماع مرتقب خلال أيام قليلة، لمجالس إدارات الاتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة منتشرة على مستوى الجمهورية.وقالت إنه يجرى التشاور حاليًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، لتحديد الموعد بالقاهرة، وكذلك جدول الأعمال الذي يتضمن خارطة طريق للنهوض بتلك الاتحادات المحلية، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار إجتماعي الهدف منه تحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال دون تغول طرف على الأخر.جاء ذلك خلال اجتماع بين جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ومحمد وهب الله الأمين العام، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، بمقر الاتحاد العام، حيث أكدوا على أن ذلك الاجتماع سينعقد في ظل ظروف وتحديات جسيمة على رأسها تداعيات فيروس كورونا المستمرة، والذي تأثرت به الفئات الأكثر تضررا في مصر والعالم أجمع، خاصة العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تحديات أخرى يسعى ممثلي العمال باستمرار إلى الاستماع إلى تداعياتها من العمال في لقاءات مباشرة للتعرف على إنعكاس التشريعات التي تخص عالم العمل والعمال على حقوق ومصالح العمال، وعلى العملية الإنتاجية برمتها، موضحين أن هناك تشريعات ولوائح صدرت وأخرى لم تصدر، ستكون ضمن محاور جدول أعمال الزيارات الميدانية في مواقع العمل مع أصحاب الشأن وهم العمال.وذكرت القيادات العمالية المجتمعة أن الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنتشرة على مستوى الجمهورية تواجه هي الأخرى تحديات بإعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب ترتيبها وتنظيمها من الداخل، والاستفادة منها بشكل أكبر في التواصل مع العمال في كافة مواقع العمل والإنتاج.وأوضح المجتمعون أن الهدف الأساسي من خارطة الطريق التي يجرى الاعداد لها خلال الفترة المقبلة تنسيقا بين أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام ومجلس إدارة الإتحادات المحلية-هو تحقيق التوزان في مواقع العمل لزيادة الإنتاج، ومواجهة كافة معوقات التطوير، والنهوض للشركات، وتبني حقوق العمال المشروعة، والوقوف ضد كل أعداء التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية التي ساندها ووقف عمال مصر بجانبها ولا زالوا دفاعًا عن إستقرار الوطن والمواطن، ومن أجل زيادة الإنتاج.