سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 سنت ليبلغ 64.86 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 64.86 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 64.84 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند 63.69 دولار للبرميل متراجعا 73 سنتا في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا ليبلغ 60.64 دولار.