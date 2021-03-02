القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

ألقت السلطات الألمانية القبض على ستة أشخاص في العاصمة برلين للاشتباه في الإتجار بالكوكايين.وأعلنت الشرطة والادعاء العام صباح اليوم الثلاثاء أنه تم تفتيش 14 عقارا في برلين بمشاركة نحو 200 محقق وتم تحريز العديد من الأدلة.ويجري التحقيق إجمالا مع 13 مشتبها بهم من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاما.وتشتبه السلطات في أنهم كسبوا الكثير من المال من الإتجار بالمخدرات، وخاصة عبر توصيل الكوكايين.وتتهم السلطات المشتبه بهم بتنفيذ 2200 عملية بيع، وتحقق السلطات في القضية منذ خمسة أشهر، موضحة أنها رصدت خلال هذه التحقيقات الهياكل التنظيمية للمتورطين على نطاق واسع.