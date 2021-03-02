«الجارديان» تدعو لرحلة «سفر رقمي» لمسجد السلطان برقوق

رشحت جريدة "الجارديان" البريطانية مسجد ومدرسة السلطان برقوق في القاهرة، للزيارة الإلكترونية "السفر الرقمي" نظرا لتداعيات وباء فيروس كورونا، عبر هاشتاج "#ExperienceEgyptFromHome".وقالت "الجارديان" عن المدرسة والمسجد، إن المبنى يتكون من أربع قاعات حجرية ذات قبة خارجية، وايوانات مفتوحة على فناء فارغ مع نافورة مقببة ومعقدة في المنتصف.وتابعت، أن سقف إيوان القبلة يقع على الجانب الشرقي لجناح الصلاة، وهو محفور بزخارف هندسية ومذهّب وزخارفه تشبه إلى حد كبير الزخارف التي تكون موجودة في المصاحف القديمة.وأضافت: "يعتبر مجمع السلطان برقوق الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر، بفسيفساءه الرخامية وأبوابه الضخمة المصنوعة من البرونز والمآذن المنحوتة بشكل متقن، تحفة فنية من العمارة المملوكية في القاهرة.وكانت وزارة السياحة المصرية قد أعلنت عن مبادرة لتشجيع السفر الرقمي عبر هاشتاج "#ExperienceEgyptFromHome".