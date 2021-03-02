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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاشتراكي الديمقراطي» يوجه انتقادا لاذعا لميركل ووزراء حزبها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:34 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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وجه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، انتقادا لاذعا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء من الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه، في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نوربرت فالتر-بوريانس لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "لدينا رئيسة حكومة تفتقر لبعض الأمور في التنسيق بهذه الأزمة"، مضيفا أن المسؤولين داخل الاتحاد المسيحي لم يؤدوا واجباتهم.

وأشار بصفة خاصة إلى وزيري الاقتصاد بيتر ألتماير، والصحة ينس شبان، اللذين ينتميان للحزب المسيحي الديمقراطي، حزب ميركل.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الاشتراكيين الديمقراطيين الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

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