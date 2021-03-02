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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تعتزم ذبح 3 آلاف خنزير بعد رصد أول حالة مصابة بـ«الحمى الإفريقية»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:31 ص
خنزير
خنزير
وكالات
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تعتزم ماليزيا ذبح نحو 3000 خنزير في ولاية صباح، وذلك في إطار جهودها لاحتواء تفشي حمى الخنازير الإفريقية.

نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن جيفري كيتينجان، المسؤول برئاسة الوزراء، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف تفشي الفيروس، الذي تم اكتشافه بين خنازير في ولاية صباح الشهر الماضي.

وأضاف «هذا يشمل ذبح الخنازير في المناطق المتضررة وتقييد حركة الخنازير وبيع منتجات لحومها القادمة من المناطق المتضررة».

وقد تم رصد الفيروس بين 300 خنزير محلي في مناطق بيتاس وبيلاران وكوتا مارودو في الفترة ما بين 8 إلى 11 فبراير الماضي، وفقا لمنشور المنظمة العالمية لصحة الحيوانات.

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