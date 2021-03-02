التفتيش على 445 منشأة في قنا خلال يناير

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عن قيامها بالتفتيش العمالي على 445 منشأة، مما أسفر عن تحرير 38 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، فضلًا عن تلقى 10 شكاوى عمالية، وتم تسوية 2 شكوى منها وديًا، وتحويل شكوى منها للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ114 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.