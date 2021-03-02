«الاحتياط الفيدرالي الأسترالي» يبقي سعر الفائدة الرسمي عند 0.1%
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:30 ص
وكالاتطباعة
أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم، سعر الفائدة الرسمي عند مستوى تاريخي متدنٍ ليستقر عند 0.1%.
وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.
وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.