«القوى العاملة»: تعيين 369 شابا في قنا خلال يناير الماضي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 369 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1931 شابًا، فضلا عن استخراج 679 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 38 ألف جنيه لـ14 عاملًا، وصرف 2400 جنيه للرعاية الصحية لـ2 عمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ 40 ألفًا و400 جنيه لـ 16 عاملًا من المسجلين بالمديرية.