تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لـ«تانية ثانوي» (صور)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:25 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لأسئلة الامتحان الإلكتروني لمادة الفلسفة والمنطق، والذي يؤديه طلاب أدبي حاليا، داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) امتحان مادة الأحياء، بينما طلاب أدبي يؤدون الفلسفة والمنطق
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) امتحان مادة الأحياء، بينما طلاب أدبي يؤدون الفلسفة والمنطق
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.