تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لـ«تانية ثانوي» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لأسئلة الامتحان الإلكتروني لمادة الفلسفة والمنطق، والذي يؤديه طلاب أدبي حاليا، داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) امتحان مادة الأحياء، بينما طلاب أدبي يؤدون الفلسفة والمنطقوكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.