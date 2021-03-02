البرازيل تدعو إلى حظر تجول لمكافحة كورونا

دعا المجلس الوطنية لأمناء الصحة في البرازيل (كوناس) إلى فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.ونشر أمناء الصحة ما وصفوه برسالة إلى الأمة يوم الاثنين دعوا فيها إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الانهيار الوشيك على المستوى الوطني لشبكات الصحة العامة والخاصة".وتشمل الإجراءات حظر تجول على مستوى البلاد يبدأ الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.ودعوا أيضا إلى تعليق الدراسة في المدارس.يشار إلى أن البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء، وقد بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا في يناير.