حملات مرورية لضبط الطرق ورصد المخالفين

كثفت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من حملاتها في شوارع وميادين القاهرة والجيزة؛ لإزالة الأعطال مرورية، وسحب الكثافات على الطرق.وتهدف الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.