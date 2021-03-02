اقتراح برلماني بإلغاء ربط تسجيل المباني بتوصيل المرافق

تقدمت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باقتراح لإلغاء الفقرة الثالثة من قانون 186 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، مشيرًة إلى أن المادة الثانية منه نصت على أن يعمل به بعد مرور 6 أشهر من نشره وقد نشر بالجريدة الرسمية في العدد 36 مكرر ب في 5 سبتمبر الماضي، وهو ما يعني قرب تنفيذه في ظل حالة الجدل المثارة حوله واختلاف التفسير.وطالبت "خضير" في مذكرتها الإيضاحية، بإلغاء الفقرة الثالثة حتى لا يتم الربط بين توصيل المرافق والتسجيل مع تأجيل العمل بالفقرتين الأولى والثانية لمدة عام آخر لحين وضع التيسيرات اللازمة على المواطنين، وحتى يكون متاحًا للمواطن العادي بأقل الأعباء المالية وبأبسط الإجراءات.