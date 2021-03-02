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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكم غيابيا على زعيم المعارضة الكمبودي بالسجن لأكثر من 20 عاما

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:16 ص
محكمة
محكمة
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قضت محكمة كمبودية بسجن زعيم المعارضة وثمانية من كبار أعضاء حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودي المعارض لأكثر من 20 عاما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم في عام 2019.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة جرت غيابيا، حيث يعيش جميع قادة الحزب في الخارج، وقد حكم على زعيم المعارضة، سام رينسي بالسجن لمدة 25 عاما، بينما حكم على الثمانية الآخرين بأحكام تتراوح بين 20 و22 عاما.

من جانبه، قال رينسي في بيان نشره على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، "إن حكم السجن الصادر من محكمة تسيطر عليها الحكومة لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد".

وقد فر معظم زعماء حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودي المعارض من كمبوديا في أواخر عام 2017، وقضت المحكمة العليا بحل الحزب وعزل نوابه من البرلمان، وقد حاولوا العودة إلى البلاد في عام 2019 لبدء ثورة ضد نظام الحكم، الا ان محاولتهم باءت بالفشل.

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