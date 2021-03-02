انطلاق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الأحياء والفلسفة بدمياط

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي امتحان مادة الأحياء وطلاب شعبة الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.وتفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات بالمدارس؛ للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام، مؤكدًا على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.