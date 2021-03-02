232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ٢٣٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى ١١٢ ألفا و٢٩ حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.