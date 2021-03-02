300 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الثلاثاء بلغ أكثر من 300 إصابة مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار تفشي جائحة كورونا.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية في بيان له اليوم أذاعته وكالة أنباء كوريا الجنوبية ( يونهاب ) اليوم أن البلاد رصدت 344 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس، ومن بين الإصابات الجديدة كانت هناك 319 إصابة عدوى محلية و25 إصابة وافدة من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90،372 إصابة.وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا خلال يوم أمس ليصل العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 1،606 حالة وفاة وبلغت نسبة الوفيات 1.78%.