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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تتسلم لقاحات كورونا من خلال «كوفاكس»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:59 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي أن كولومبيا تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقى لقاحات مضادة لفيروس كورونا عبر آلية «كوفاكس» التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتمكين الدول المنخفضة الدخل من مجاراة الدول الغنية في السباق غير المتكافئ بين الطرفين للحصول على لقاحات لمكافحة الجائحة.

وقال دوكي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية إن «الشحنة التي تلقتها، بوجوتا أمس الأحد تشمل 117 ألف جرعة من لقاح (فايزر-بايونتيك)».

وأضاف «اليوم يمثل خطوة هامة، كوفاكس تسلم شحنتها الأولى من اللقاحات في الأمريكيتين، وأول دولة تحصل عليها هي كولومبيا».

وتعتبر كولومبيا رابع دولة في العالم تحصل على لقاحات عبر آلية «كوفاكس»، حيث سبقتها إلى ذلك كل من غانا وساحل العاج في أفريقيا وكوريا الجنوبية في آسيا.

وتسعى آلية «كوفاكس» التي أنشئت لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة من اللقاحات ضد مورونا، وسط استئثار الدول الغنية بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية العام.

وأطلقت كولومبيا في 17 فبراير الماضي حملة تلقيح على الصعيد الوطني تصبو لتطعيم حوالي 35 مليونًا من سكانها البالغ عددهم 50 مليونًا بحلول نهاية العام.

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