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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفض برلماني لمطالبات بإلغاء حكم الإعدام في مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:55 ص
الإعدام
الإعدام
سعيدة عامر
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اعترض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المطالبات بإلغاء مصر تنفيذ عقوبة الإعدام، بعدما دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، فيما اعتبر النواب الدعوة تناقض الدستور والشريعة الإسلامية.

ورفض عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب التجمع، الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، مشيرًا إلى أن كل مجتمع وله خصائصه فهذه العقوبة موجودة بالشرع الإسلامي الحنيف، كما أن عدد كبير من دول العالم غير الإسلامية تطبقها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولو بشكل مختلف.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية في تصريحات لـ"الدستور"، أنه قبل أن نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام يجب أن نسأل عن طبيعة الجرم الذي أدى إلى هذه العقوبة، في ظل التطورات المتلاحقة والغريبة التي نشهدها في الجريمة كل يوم.

وشدد على أن إجراءات التقاضي بمصر تضمن أكبر قدر ممكن العدل، حيث لا يتم تنفيذ حكم الإعدام قبل مضي فترة زمنية تؤهل رجال الشرطة والقضاء من التحري الدقيق وإصدار أحكام موثوقة وأخذ رأي مفتي الديار المصرية.

من جهتها، أكدت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضها لإلغاء عقوبة الإعدام وفقا لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وجاء في القرآن الكريم "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (179 البقرة).

وانتقدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دعاوى إلغاء عقوبة الإعدام فمن غير المنصف ألا يكون هناك قصاص عادل فيمن يرتكبون جرائم تستحق الإعدام، مشيرًة إلى أن البعض يستغل فكرة عدم إلغاء مصر لعقوبة الإعدام للنيل من مصر في مجال حقوق الإنسان وهى دعاوى مسيسة تهدف للنيل من الدولة المصرية.

ودعت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات للقيام بدورهم في تصدير الصورة الصحيحة لأوضاع حقوق الإنسان بمصر.

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