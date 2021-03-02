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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتحاد الروسي يُطالب بتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في البلاد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:50 ص
فالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو
وكالات
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن تداول الدولار الأمريكي سيستمر في روسيا، ولن تختفي هذه العملة من البلاد أبدا، لكن يجب تقليل اعتماد الاقتصاد عليه.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد -حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»- «طبعا، لن يختفي الدولار من روسيا. هو قيد التداول وسيبقى كذلك، لكن يجب حتما تقليل اعتماد اقتصادنا على أي عملة واحدة، وهو ما يتم القيام به».

ووصفت ماتفيينكو، تصريح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بأنه »ليس بالجديد والمفاجئ»، منوهة بأن الحكومة الروسية والمصرف المركزي، انتهجا في السنوات الأخيرة، سياسة التخلي عن الدولار».

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد، إلى أن احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي الروسية أصبحت بالفعل أقل اعتمادا على الدولار، وخلال السنوات العشر الماضية، انخفض استثمار روسيا في السندات المالية الحكومية للولايات المتحدة، 30 مرة.

وقالت: «هذا يعني، أن العملية جارية. ربما يعتقد البعض أنها تسير ببطء، لكنها تتطور بشكل تدريجي».

وأكدت أن هذا العمل سيستمر، مضيفة: «لقد فعلنا الكثير مؤخرا لتقوية الروبل، وزيادة جاذبية العملة الروسية سواء بالنسبة للبزنس أو لمواطنينا».

وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، على أنه يجب على روسيا تقليص دور الدولار في أي عمليات، والتخلص من الاعتماد على هذا المصدر السام للأعمال العدائية الدائمة.

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