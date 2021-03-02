فحص حراري لطالبات الثاني الثانوي قبل الامتحانات في مطروح (فيديو)

توافدت طالبات الصف الثاني الثانوي بمطروح، على مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، حيث سيؤدي طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة الأحياء، والقسم الأدبي سيؤدي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.ورصدت "الدستور" الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم قياس درجات الحرارة للطالبات قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات بالإضافة إلي ارتداء الكمامات.وأوضح محافظ مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد علي أن جاء ذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.