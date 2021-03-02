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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تصادق على المرحلة الثالثة من تخفيف الإغلاق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:48 ص
إسرائيل
إسرائيل
وكالات
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صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية بشكل مبدئي على المرحلة الثالثة من تخفيف الإغلاق بدءا من يوم الأحد المقبل.

وستستأنف الدراسة بالحضور من الصف السابع إلى العاشر في التجمعات السكانية الخضراء والصفراء، وكذلك البرتقالية حيث تفوق نسبة التطعيم بين السكان 70%.

كما يُسمح للجميع بالجلوس خارج المقاهي والمطاعم، ويمكن للمطعمينن والمتعافين الجلوس داخلها أيضا والمكوث في الفنادق وحدائق المناسبات والمواقع السياحية والمؤتمرات.

ويسمح بتجمع 20 شخصا في مكان مغلق و50 في الهواء الطلق، ولكن في التجمعات السكانية الحمراء لن يسمح بتجمع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الهواء الطلق، وسوف تجتمع الحكومة قريبا لإقرار هذه التفاصيل نهائيا.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وزعت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، أكثر من 8.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا على سكانها.

وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 19 ديسمبر.

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