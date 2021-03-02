إجراءات احترازية بلجان الثانوية العامة فى الأقصر

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء، امتحاني "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، ضمن امتحانات الترم الأول.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد، يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.من جانبها نفذت مديرية التربية والتعليم عدة خطوات بدأت بتنظيم دخول الطلاب عن طريق البوابات الإلكترونية المجهزة بأربعة رشاشات، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات، وقياس درجة حرارة لهم قبل الدخول لجان الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان، ومنع التواجد بالطرقات والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان.