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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينهم BBC.. الجيش الإثيوبي يحتجز عددا من المراسلين في تيجراي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:45 ص
تيجراي
تيجراي
وكالات
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أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الاثنين احتجاز الجيش الإثيوبي لمراسلها في منطقة تيجراي.

ونقلت الهيئة عن شهود عيان القول إنهم رأوا جنودا يرتدون الزي الرسمي يحتجزون جيرماي جيبرو في عاصمة المنطقة ميكيلي، كما أعربت عن قلقها للسلطات الإثيوبية.

وذكرت صحيفة فانيننشال تايمز أن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا قاموا بإلقاء القبض على مترجم يعمل لصالح الصحيفة ومترجم آخر يعمل لصالح وكالة فرانس برس في ميكيلي مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة في بيان " نحن نتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الإفراج عن المترجمين "الولا اكالو" و"فيتسوم بيرهاني"، اللذين تم إلقاء القبض عليهما أثناء عملهما لصالح الصحيفة ووكالة فرانس برس أثناء مشاركتهما في رحلة صحفية، حصلت على تصريح حكومي في ميكيلي، ولقد أبلغنا السلطات المعنية بمخاوفنا، ونحن نعمل على فهم أسباب إلقاء القبض عليهما".

وقالت وكالة فرانس برس إن السلطات المؤقتة أوضحت أنه يتم التحقيق مع المترجمين.

وجاءت أنباء إلقاء القبض على المترجمين بعد أيام من تصريح مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد بإنه تم السماح لوسائل الإعلام بدخول المنطقة، من بينها وسائل الإعلام الثلاثة التي تقول إنه تم احتجاز مراسليها.

وكانت إثيوبيا قد شنت هجوما عسكريا في تيجراي في نوفمبر الماضي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع مطلع ديسمبر الماضي، على الرغم من وجود تقارير باستمرار القتال في جيوب بالمنطقة.

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