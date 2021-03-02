شوقي: امتحانات «أولى وتانية ثانوي» ليست «بروفة» للثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.وأكد الوزير، عبر منشور له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.وشدد على أنه يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.وأضاف شوقي، إن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.وكشف الوزير، أن تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف (لحوالي ٦٥٠ ألف طالب) قرابة المليار جنيه مصري، وتابع ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.وأعلن عن عقد امتحانات تجريبية، وأن هذه هي البروفة الحقيقية والتي ستعقد في شهري أبريل ويونيو بإذن الله، مشددا على أن هدف الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية وتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، لافتا إلى أنه لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية ترشيدا للنفقات.