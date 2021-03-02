انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير من 10.16 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات من وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 38.56 مليون طن في فبراير مقارنة مع 42.96 مليون طن في يناير.