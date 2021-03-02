أدنوك الإماراتية تخفف خفض إمدادات النفط إلى 5% في أبريل

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت بعض المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفف خفض إمداداتها من النفط الخام إلى 5% في أبريل.وخفض أبريل أقل مما كان عليه في مارس آذار حيث تراوح بين عشرة و15 % للعملاء بعقود محددة المدة.ولم يتضح ما إذا كانت نسبة خمسة بالمئة ستطبق على جميع الخامات الأربعة التي توردها أدنوك.لم ترد أدنوك على الفور على طلب للتعقيب.