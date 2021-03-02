تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 4.8%

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.8 % سنويا إلى 11.8 تريليون ين (110 مليارات دولار).يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأرباح ربع السنوية للشركات اليابانية قبل حساب الضرائب بنسبة 0.7 % سنويا إلى 18.5 تريليون ين ليستمر تراجع الأرباح ربع السنوية للشركات للربع السابع على التوالي.وكانت الأرباح قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 28.4 % سنويا بعد تراجع بنسبة 46.6 % خلال الربع الثاني والذي كان أكبر تراجع منذ 11 عاما.في المقابل حقق الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا سنويا بمعدل 12.7 % ليستمر النمو للربع الثاني على التوالي.ويتوقع المحللون عودة الاقتصاد إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب إعادة فرض القيود على الحركة والإجراءات الرامية للحد من الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.