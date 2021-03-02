«الصحة العالمية»: رُبع سكان العالم عرضة لمشاكل بالسمع بحلول 2050

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من 2.5 مليار شخص، أو حوالي ربع سكان العالم، من المتوقع أن يصابوا بدرجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050.وقالت المنظمة في تقريرها العالمي الأول عن السمع الذي صدر اليوم الثلاثاء قبل اليوم العالمي للسمع الذي يحل في الثالث من مارس، إن 700 مليون على الأقل من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى الحصول على رعاية الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى ما لم يتم اتخاذ إجراء.ويوضح التقرير الجهود المبذولة لمنع الإصابة بفقدان السمع ومواجهته.وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية شيلي شادها: "النقطة المهمة هي أننا نعرف كيف نمنع هذا، أو على الأقل الكثير منه".وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يمكن أن يكون لحالات فقدان السمع التي لم يتم علاجها تأثير مدمر على قدرة الأشخاص على التواصل والدراسة وكسب العيش".وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 1.1 مليار شاب (تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاما) معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء في أماكن الترفيه.