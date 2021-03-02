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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تحضيرات روحية ومدنية وأمنية تسبق زيارة بابا الفاتيكان للعراق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:05 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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صرح رجل دين مسيحي إيطالي يزور العراق حاليا للتمهيد لزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، بأن هناك تحضيرات روحية ومدنية وأمنية جارية إلى جانب إقامة صلوات بمشاركة أوركسترا يجري التحضير لها خلال برنامج الزيارة التي ستبدأ في الخامس من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن الأب مخلص ششا القول: "إن زيارتي للعراق جاءت للتمهيد لزيارة بابا الفاتيكان وشملت عددا من المحافظات للوقوف على الاستعدادات في كنائس بغداد ونينوى وشمالي العراق إضافة إلى أن هناك تحضيرات روحيةَ ومدنية وأمنية ستتم مع إقامة الصلوات باللغة الإيطالية بمشاركة أوركسترا تضم أكثر من80 متطوعا بزي تقليدي خاص مع إقامة التراتيل باللغتين العربية والسريانية".

وذكر أن "متطوعين من منظمات مدنية بادروا بأعمال تنظيف كنيسة سيدة النجاة في بغداد وتجميلها بصور بابا الفاتيكان البابا فرنسيس كما زينوا الشوارع بأعلام الفاتيكان وصور قداسته والمباني بشعارات الترحيب َمن جميع أطياف الشعب العراقي وتجميل وتزيين الشوارع ابتهاجا بالزيارة".

وأوضح أن "الزيارة الأولى ستكون إلى كاتدرائية سيدة النجاة بحي الكرادة ببغداد التي تعرضت لهجوم إرهابي عام 2010 وسيلتقي برجال الدين المسيحيين كما سيقوم بزيارة مهمة إلى محافظة النجف للقاء المرجع الشيعي الديني علي السيستاني".

وذكر شاشا موضحا برنامج زيارة البابا: "أن بابا الفاتيكان سيتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في رحلة حج إلى موطن نبي الله إبراهيم لإقامة القداس والصلاة مع إلقاء كلمة بين الحاضرين، ثم يزور بعدها كنائس محافظة نينوى يؤدي الصلاة ثم يزور بلدة بغديدا في قرة قوش في سهل نينوى حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي ليعود إلى أربيل استعدادا للقداس الكبير في ملعب فرانسوا حريري والمحطة الأخيرة في الزيارة ستكون في كنيسة مار يوسف ببغداد لأداء التراتيل والابتهالات الداعية إلى السلام ونبذ الخلافات".

وبحسب مصادر أمنية فإن زيارة بابا الفاتيكان للعراق ستتم في ظل إجراءات أمنية مشددة وإقامة أطواق أمنية وفرض حالة حظر التجوال بالتزامن مع خطة وقائية للسلطات العراقية للحد من فيروس كورونا.

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