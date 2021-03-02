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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تبرز أهمية منتدى «أسوان 2» للسلام والتنمية المستدامين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:04 ص
الصحف
الصحف
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أبرزت صحيفتا "الجمهورية" و"الأهرام" - في افتتاحيتيهما اليوم الثلاثاء - أهمية منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، الذي يُعد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز السلام والتنمية في ربوع القارة الإفريقية، وبمثابة رسالة للعالم بضرورة دعم دول القارة في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" - تحت عنوان "منتدى أسوان رسالة سلام"- الضوء على أن منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذي يعقد افتراضيًا تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في إفريقيا: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل" يُعد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز السلام والتنمية في ربوع القارة الإفريقية، وبداية جادة نحو الانتقال من الخطوط الجانبية إلى الخطوط الأمامية، والنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم بأسره وتؤثر بصورة مباشرة وقوية في الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد في القارة السمراء بصفة خاصة، ليكون نواة للتعاون في القارة والتحرك يدًا واحدة نحو التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل.
وأوضحت الصحيفة أن المنتدى يمثل مباحثات مستفيضة ومناقشات واعية خلال 15 جلسة تتناول من بينها التعافي في مرحلة ما بعد كورونا، وتعزيز السلام والتنمية، ومكافحة الإرهاب في ظل الجائحة، والحاجة الملحة للنهوض بكل شئون القارة السمراء، ومواجهة التحديات والأزمات وإيجاد حلول جذرية لكل مشاكل القارة السمراء، ومعالجة النزوح القسري في بعض بلدان القارة التي تعاني من الأزمات.
وأكدت "الجمهورية" أن منتدى أسوان للسلام والتنمية بمثابة رسالة للعالم بأهمية إرساء دعائم السلام في القارة السمراء، وضرورة دعم دول القارة في مواجهة جائحة كورونا، ومواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها القارة الإفريقية.


من ناحيتها، ألقت صحيفة "الأهرام" - تحت عنوان "نحو مستقبل أكثر ازدهارا لإفريقيا" - الضوء على أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تؤهلها لمكانة متميزة على الخريطة العالمية، ورغم ذلك فإنها تواجه الكثير من التحديات والمشكلات مع تراجع التنمية الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر في كثير من دولها، إضافة إلى انتشار الصراعات والحروب فيها، وتزايد مخاطر الإرهاب والحركات المتطرفة، وكلها أعاقت القارة عن الانطلاق وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وجاءت جائحة كورونا لتزيد من الصعوبات والتحديات أمام القارة مع استمرار تداعياتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار وبحثًا عن مستقبل أكثر ازدهارًا للقارة الإفريقية، انطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية أمس، والذي يناقش قضايا وهموم ومشكلات القارة وسبل التغلب عليها عبر تقديم حلول إفريقية من قبل أبناء إفريقيا المشاركين في جلسات المنتدى والذي يضم ممثلين عن الدول الإفريقية والقطاع الخاص والخبراء ومراكز الأبحاث والشركاء الدوليين، إضافة إلى الشباب والمرأة، ويأتي تحت عنوان "صياغة واقع إفريقي جديد: نحو تعاف أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".
واعتبرت "الأهرام" أنه لذلك يمثل المنتدى فرصة مهمة لتقديم مقترحات وآراء واقعية للتغلب على المشكلات الإفريقية.

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