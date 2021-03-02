المغرب: وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة برق

أعلنت السلطات المغربية بإقلیم قلعة السراغنة عن أن سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية التي شهدتها بعض المدن المغربية مساء أمس الإثنین، أدت إلى وفاة فتیین اثنین وإصابة 6 آخرین، نتیجة صاعقة برق ضربت إحدى الساحات أثناء لعب كرة القدم.وقامت السلطات فور الإبلاغ عن الحادث، بنقل المصابین إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.وكانت بعض المدن فى شمال المغرب تعرضت أمس إلى طقس سيئ وسيول أدى إلى حدوث فيضانات مائية خاصة فى مدينة تطوان.