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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تحافظ على مكانتها كأكبر مركز للتصنيع فى العالم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:55 ص
الصين
الصين
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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر مركز للتصنيع في العالم على مدار 11 عاما على التوالي، بما يمثل ما يقرب من 30% من الناتج العالمي للتصنيع.

وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية "شياو يا تشينغ" –في تصريحات اليوم- "إنه في السنوات الخمس الماضية، ازداد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين من 5ر23 تريليون يوان (حوالي 63ر3 تريليون دولار) إلى 3ر31 تريليون يوان (83ر4 تريليون دولار).

وأضاف تشينغ أنه خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، بلغ متوسط معدل نمو الناتج ذي القيمة المضافة لقطاع التصنيع عالي التقنية في الصين 4ر10%، بزيادة 9ر4 نقطة مئوية عن الناتج الصناعي الإجمالي، فيما شهدت صناعات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تقدما ملحوظا خلال هذه الفترة، حيث ارتفع ناتجها الصناعي ذو القيمة المضافة من 8ر1 تريليون يوان (278 مليار دولار) إلى 8ر3 تريليون يوان (587 مليار دولار) مع نمو حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 5ر2% إلى 7ر3%.

وتابع تشينغ أنه بحلول نهاية عام 2020، وصل معدل انتشار انترنت النطاق العريض الثابت بين الأسر الصينية إلى 96%، في حين بلغ معدل انتشار انترنت النطاق العريض المتنقل 108%، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتطوير الجيل الخامس، قامت البلاد ببناء ما مجموعه 718000 محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية العام الماضي، مع تجاوز عدد المحطات المتنقلة المتصلة بالشبكة 200 مليون محطة.

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