إندونيسيا: ثوران بركان جبل سينابونج ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات

أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء عن أن بركان جبل سينابونج الإندونيسي أطلق سحابة من الرماد الساخن وصلت إلى خمسة كيلومترات صباح اليوم في أول ثوران كبير له منذ أغسطس الماضي.ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني عن المركز قوله إن نشاط جبل سينابونج ازداد منذ العام الماضي ووُضِع التحذير من البركان في مقاطعة سومطرة الشمالية في ثاني أعلى مستوى.وأفاد المركز بأنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لكن مسئولا حث الناس في وقت سابق على البقاء على بعد 3 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان.وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ذعرًا بين السكان بسبب ثوران البركان، الذي أرسل عمودًا من الرماد الأبيض في السماء الزرقاء.وتمتد إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة زلزاليًا للغاية وتتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراهين.