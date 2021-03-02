وزير الخارجية الأمريكى يجدد تأكيد العلاقات مع نيجيريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مكالمة هاتفية مع نظيره النيجيري جيفري أونياما، الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقتها مع نيجيريا.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن بلينكين حدد نهجًا شاملًا للشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا على أساس القيم المشتركة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعلاقات القوية بين الشعبين.وأضاف برايس في البيان أن بلينكين رحب بتعديلات مفاجئة أجراها الرئيس النيجيري محمد بوهاري مؤخرًا طالت قادة الخدمة العسكرية لطرح مناهج جديدة لمكافحة الإرهاب في الشمال الشرقي وتوفير الأمن القومي في جميع أنحاء البلاد، على خلفية التهديدات التي يشكلها المتطرفون العنيفون على الأمن النيجيري والإقليمي.وأشار بلينكين إلى إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لقيود تأشيرة الهجرة المفروضة على نيجيريا كتأكيد على العلاقات الوثيقة بين الأمريكيين والنيجيريين.ووفقا للبيان، جدد وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة لتولي النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا رئاسة منظمة التجارة العالمية.