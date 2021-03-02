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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة تؤكد خطورة الألعاب البلاستيكية على صحة الأطفال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:12 ص
لألعاب البلاستيكية
لألعاب البلاستيكية
أ ش أ
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فى ظل المخاطر الصحية المحتملة للمواد الكيميائية المستخدمة في اللعب البلاستيكية الخاصة بالأطفال، كشفت الأبحاث الجديدة عن مدى انتشار الأضرار التى تسببها بقايا هذه المواد على صحة الأطفال.

ولتسليط الضوء على حجم المشكلة، قام الباحثون فى جامعة "واشنطن" بتجميع قائمة بالمحتويات الكيميائية لمواد الألعاب- وهو شيء لم يتم الكشف عنه بسهولة من قبل مصنعي المنتجات.. وبجمع البيانات الكيميائية من 25 دراسة تمت مراجعتها من قبل- وتقييم مخاطر التعرض للمواد بناءً على كيفية التعامل مع ألعاب معينة- قام فريق بحثى بتسجيل قائمة المواد الكيميائية المثيرة للقلق، ومصنفة من حيث أولويات المخاطر.

وقال "بابلو أوريسانو"، الأستاذ فى جامعة "واشنطن" إننا قمنا بدمج المحتوى الكيميائي المبلغ عنه في مواد الألعاب بخصائص المواد وأنماط استخدام الألعاب، مثل المدة الزمنية التي يلعب فيها الطفل عادةً باللعبة، وما إذا كان يضعها في الفم أم لا، وعدد الألعاب الموجودة في الأسرة لكل طفل.

وأضاف:"لقد استخدمنا هذه المعلومات لتقدير معدلات التعرض للمواد الكيميائية المتواجدة في هذه الألعاب".

ومن بين 126 مادة كيميائية مثيرة للقلق تم تحديدها في الدراسة، هناك 27 مادة- بما في ذلك العديد من المواد الكيميائية، مثل مثبطات اللهب، الملدنات التى لا يزال يتم استخدامها فى صناعة لعب الأطفال.. لكن، تمكن الباحثون من تحديد 17 مادة كيميائية جديدة تضر بصحة الأطفال لم تكن معروفة من قبل، أومعروف أضرارها على صحة الأطفال.

وأوضح الباحثون أن بعض هذه المواد تُعرف باسم "البدائل المؤسفة": وهي مواد كيميائية لم يتم تصنيفها كمواد سامة يبدأ استخدامها كبدائل للمواد الكيميائية الضارة المعروفة، ولكن تبين أنها خطرة في حد ذاتها.. وقد تضمنت المواد الكيميائية الأخرى المثيرة للقلق، التى قد تكون ضارة بصحة الطفل ضمن المستويات المقبولة إلا أن هذا لا ينفى أنها خطيرة على صحة الطفل.

ووفقًا للباحثين، تمثل نفايات ألعاب الأطفال فى الدول الغربية فى المتوسط نحو 18.3 كجم (40 رطلًا) من مواد الألعاب البلاستيكية كل عام.

وأكد الباحثون أن الطريقة الفعالة والعملية لتقليل التعرض للمواد الكيميائية المتواجدة فى لعب الأطفال تتمثل فى الحد من إدخالها فى تصنيع هذه المنتجات الحيوية لأطفالنا.

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