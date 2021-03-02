العراق يتفق مع الصين على تزويده بمليونى جرعة من لقاح سينوفارم
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:49 ص
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اتفق العراق مع الصين على تزويده بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الصحة العراقية قوله إن: "حسن التميمي وزير الصحة اتفق مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الصحة العراقية قوله إن: "حسن التميمي وزير الصحة اتفق مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل".