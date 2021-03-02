تحذير أمريكى من الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، طالب بأنه لابد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر ومودرنا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.وبحسب الصحيفة حذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأميركيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.