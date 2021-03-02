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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطبية التركية تطالب الصحة بتوضيح كيفية محاربة السلالة المتحورة لكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:36 ص
كورونا
كورونا
هدير سند
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طالبت الجمعية الطبية في تركيا وزارة الصحة بنشر كل المعلومات المتعلقة بالإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد للشعب، وتوضيح كيفية محاربتها.

وقالت الجمعية الطبية التركية، إن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالفيروس المتحور في البلاد.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أوضح أن الفيروس المتحور زاد خاصة في ولايات سامسون وأوردو في منطقة شرق البحر الأسود.

مطالبة الجمعية الطبية تأتي بعد أن قررت السلطات في تركيا تخفيف قيود فيروس كورونا بحلول الأول من مارس، حيث سيتم فتح المطاعم والمقاهي في 5 ولايات تركية، جنوب شرق الأناضول بداية من أمس الاثنين هي "هكاري، شرناق، باتمان، موش، إغدير"

وكانت الجمعية الطبية أول من أشار إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا التي تعلنها وزارة الصحة غير واقعية، واضطر الوزير فيما بعد للإقرار بذلك لكن بعد أن نالت الجمعية الطبية نصيبها من الهجوم من قبل الرئيس رجب أردوغان وحكومته، كما توعد أردوغان بإعادة هيكلة الجمعية الطبية ردا على ذلك.

وتعد تركيا ثالث دولة مجاورة للعراق تسجل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا بعد أن سجلت إيران والأردن إصابات بهذا النوع من الفيروس.

وكانت بريطانيا أول دولة أعلنت تفشي سلالة متحورة من كورونا في 14 ديسمبر الماضي، وأثبتت الاختبارات أن السلالة الجديدة تتمتع بنسبة انتشار أعلى تتراوح من 40 إلى 70 %.

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