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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أراب نيوز» تشيد بمحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:29 ص
سد الفجوة بين الجنسين.
سد الفجوة بين الجنسين.
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة "أراب نيوز" بمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، معتبرة أن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين.

يأتي هذا فيم أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو أول تعاون مؤسسي بين القاهرة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيعزز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان، إن الشراكة تمكن مصر من استخدام الحضور العالمي للمنتدى لرواية قصص التنمية وتعزيز تمكين المرأة وتبادل الأفكار مع الشركاء الدوليين.

وقالت إن مصر هي أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مسرع سد الفجوة بين الجنسينن وستركز المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) المعنية بالمساواة بين الجنسين لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وسيقلص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل ويغير الصور النمطية المحيطة بالمرأة.

وخصصت الوزارة 82 مليون دولار لنحو 13 مشروعًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتمكين المرأة، كما سينفق الصندوق المخصص لأهداف التنمية المستدامة 3.3 مليار دولار على تنفيذ 34 مشروعًا لسد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة.

وقالت المشاط إن إطلاق حافز سد الفجوة بين الجنسين يعكس جهود الحكومة والتزام الدولة باتخاذ الإجراءات التي تضمن أن تلعب المرأة دورها في التنمية.

وقالت الوزيرة إن العديد من قطاعات المجتمع المصري تعمل على إطار زمني مدته ثلاث سنوات لتقليص الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

تتضمن الخطة التنفيذية دعم تمثيل المرأة في المستويات العليا لإدارة الشركة، وتقليل الصعوبات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤوليات رعاية الأطفال، وتزويد النساء بالمهارات والخبرات وفرص المنح الدراسية في المجالات التي عادة ما تكون ممثلة فيها تمثيلًا ناقصًا.

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