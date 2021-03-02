تقرير جديد يكشف زيادة بأسعار السلع والخدمات فى تركيا

سجل مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول، زيادة شهرية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.48% بينما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنحو 0.36%وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى زيادة سنوية في أسعار التجزئة بنحو 15.45% وزيادة سنوية في أسعار الجملة بنحو 16.15%.وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد التجزئة على النحو التالي:– نفقات الصحة والعناية الشخصية 3%– نفقات المسكن 2.35 %– النفقات الغذائية 1.69%– نفقات الملابس 0.37%– نفقات مستلزمات المنزل 0.08%وعلى صعيد أسعار التجزئة أيضا تراجعت نفقات الخدمات الثقافية والترفيهية والتعليمية بنحو 0.03%، كما تراجعت نفقات النقل والاتصالات بنحو 0.02%، كما لم تسجل أسعار النفقات الأخرى أي تغيير.وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد الجملة على النحو التالي:– المعادن 6.09 %– المواد الكيماوية 4.33 %– مستلزمات البناء 2.04 %– المنسوجات 0.19 %– الطاقة والمحروقات 0.04 %.كما تراجعت أسعار المستلزمات الغذائية على صعيد الجملة بنحو 0.94%.