تقرير جديد يكشف زيادة بأسعار السلع والخدمات فى تركيا
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:24 ص
هدير سندطباعة
سجل مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول، زيادة شهرية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.48% بينما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنحو 0.36%
وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى زيادة سنوية في أسعار التجزئة بنحو 15.45% وزيادة سنوية في أسعار الجملة بنحو 16.15%.
وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد التجزئة على النحو التالي:
– نفقات الصحة والعناية الشخصية 3%
– نفقات المسكن 2.35 %
– النفقات الغذائية 1.69%
– نفقات الملابس 0.37%
– نفقات مستلزمات المنزل 0.08%
وعلى صعيد أسعار التجزئة أيضا تراجعت نفقات الخدمات الثقافية والترفيهية والتعليمية بنحو 0.03%، كما تراجعت نفقات النقل والاتصالات بنحو 0.02%، كما لم تسجل أسعار النفقات الأخرى أي تغيير.
وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد الجملة على النحو التالي:
– المعادن 6.09 %
– المواد الكيماوية 4.33 %
– مستلزمات البناء 2.04 %
– المنسوجات 0.19 %
– الطاقة والمحروقات 0.04 %.
كما تراجعت أسعار المستلزمات الغذائية على صعيد الجملة بنحو 0.94%.
وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى زيادة سنوية في أسعار التجزئة بنحو 15.45% وزيادة سنوية في أسعار الجملة بنحو 16.15%.
وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد التجزئة على النحو التالي:
– نفقات الصحة والعناية الشخصية 3%
– نفقات المسكن 2.35 %
– النفقات الغذائية 1.69%
– نفقات الملابس 0.37%
– نفقات مستلزمات المنزل 0.08%
وعلى صعيد أسعار التجزئة أيضا تراجعت نفقات الخدمات الثقافية والترفيهية والتعليمية بنحو 0.03%، كما تراجعت نفقات النقل والاتصالات بنحو 0.02%، كما لم تسجل أسعار النفقات الأخرى أي تغيير.
وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد الجملة على النحو التالي:
– المعادن 6.09 %
– المواد الكيماوية 4.33 %
– مستلزمات البناء 2.04 %
– المنسوجات 0.19 %
– الطاقة والمحروقات 0.04 %.
كما تراجعت أسعار المستلزمات الغذائية على صعيد الجملة بنحو 0.94%.