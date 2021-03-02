باكستان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 582 ألفا و528 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و938 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 547 ألفا و406 أشخاص، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 1035 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 22 ألفا و184 شخصا.