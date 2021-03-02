الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و91 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 12 ألفا و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و124 ألفا و527 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 91 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و248 شخصا.وأفادت الوزارة بأن 12 ألفا و464 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و798 ألفا و921 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و358 شخصا.