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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 2 مارس 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:58 ص
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تتعدد المسئوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام، بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم.

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية.

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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