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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكاديمو بوغازيتشى يتقدمون بطلب للمحكمة العليا لإلغاء تعيين بولو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:54 ص
جامعة بوغازيتشي بإسطنبول
جامعة بوغازيتشي بإسطنبول
أمينة ذكى
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تقدم أكثر من 70 أكاديميًا في جامعة بوغازيتشي بإسطنبول بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيين رئيس جامعي موالٍ للحكومة في معهد التعليم العالي المرموق، حسبما ذكرت صحيفة بيرغون التركية.

ويأتي قرار الأكاديميين بعد أشهر من الاحتجاجات على تعيين مليح بولو الأكاديمي، المتربط بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في يناير الماضي، حيث اشتعلت ثورة الاحتجاجات الطلابية والأكاديمية الرافضة لتعيين بولو.

وجاء في الالتماس المقدم إلى أعلى هيئة إدارية في تركيا أن تعيين رئيس الجامعة الجديد لبوغازيتشي "ينتهك المبادئ الدستورية والقانون"، مشيرا إلى ماضي بولو السياسي وعدم وجود أوراق اعتماد للمنصب.

ورفض بولو، الذي كان عضوًا مؤسسًا في فرع منطقة ساريير التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول وعمل نائبًا لرئيس فرع حزب العدالة والتنمية الإقليمي في إسطنبول، التنحي وسط احتجاجات دخلت شهرها الثالث هذا الأسبوع.

يأتي هذا فيما لا يزال تسعة أشخاص، معظمهم من طلاب الجامعات، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و31 آخرين رهن الإقامة الجبرية لمشاركتهم في احتجاجات سلمية بعد تعيين بولو.

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