ترامب وزوجته تلقيا لقاح كورونا قبل مغادرة البيت الأبيض

أفاد مقربون من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الملياردير الجمهوري وزوجته ميلانيا تلقيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعيدًا عن الأضواء في يناير، عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض.وقال مصدر قريب من ترامب - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن "الرئيس ترامب والسيدة الأولى تلقيا اللقاح في البيت الأبيض في يناير".وخلافًا لجو بايدن الذي نقلت الشبكات الفضائية الأمريكية مباشرة على الهواء تلقيه اللقاح المضاد لكورونا في 21 ديسمبر الماضي عندما كان لا يزال رئيسًا منتخبًا، فإن ترامب لم يذكر يومًا علانية أنه تلقى اللقاح.وكان ترامب قال - في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الماضي - إنه "يجب على الجميع أن يتلقوا اللقاح"، في دعوة لاقت أهمية خاصة، لا سيما وأن قسمًا من مؤيدي الرئيس السابق يشككون في جدوى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.وكان ترامب قد أصيب بكوفيد-19 في مطلع أكتوبر الماضي، وقد نقل يومها إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن،حيث مكث أياما عدة لتلقي العلاج.