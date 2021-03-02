مصرع 11 عاملًا نتيجة انهيار منجم للذهب فى بوركينا فاسو

ذكرت السلطات المحلية في إقليم بام شمالي بوركينا فاسو أن 11 عاملا لقوا مصرعهم وأُصيب العشرات نتيجة انهيارات أرضية في منجم للتنقيب عن الذهب.وأشارت السلطات - في بيان الفضائية اليوم الثلاثاء- إلى أن موقعًا لتعدين الذهب يقع في إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات في عمليات التنقيب.وأضافت: "تم انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى".وشهدت بوركينا فاسو - الدولة الواقعة في غرب أفريقيا- طفرة في التعدين خلال العقد الماضي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب الـ60 طنا من المعدن النفيس، بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام السابق.