الكونجرس يحث الخارجية الأمريكية على ضرورة محاسبة تركيا لانتهاكات حقوق الإنسان

وقع مالايقل عن 170 عضوًا بمجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، خطابًا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان "المقلقة"، وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز وموقع أحوال تركية.وجاء في الخطاب المؤرخ في 26 فبراير، والذي نُشر أمس الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، لكن الخطاب يقول إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.وتابع الخطاب: لقيت القضايا الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا في علاقتنا الثنائية لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضًا مصدر قلق كبير".كما جاء في خطاب أعضاء مجلس النواب أن "أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحافيين وأفرادًا من الأقليات بغير حق".