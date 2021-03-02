قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الإثنين، انخفاضا من 19 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا ست حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من 13 قبل يوم.ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.ووصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89923 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.