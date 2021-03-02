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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنجلينا جولى تبيع لوحة «برج جامع الكتبية» لـ تشرشل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:56 ص
أنجلينا جولى
أنجلينا جولى
وكالات
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أعلنت دار "كريستيز" للمزادات عن بيع لوحة "برج جامع الكتبية" بريشة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل، والتي كانت تمتلكها الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت دار المزادات إن اللوحة تم بيعها مقابل 11.5 مليون دولار، فيما كانت القيمة الأولية لها ما بين مليونين و3.4 مليون دولار.

ورسم وينستون تشرشل هذه اللوحة، التي يظهر فيها جامع الكتبية، أكبر جوامع مدينة مراكش المغربية، في عام 1943، وأهداها لحليفه أثناء الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت.

وهي كانت اللوحة الوحيدة التي رسمها تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، واشترتها عائلة أنجلينا جولي في عام 2011.

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